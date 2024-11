Corriere Torino: “Toro, ora sale in cattedra Ricci”

L’edizione odierna del Corriere dedica un approfondimento a Samuele Ricci, sottolineando come la crescita del centrocampista sia cruciale per il salto di qualità del Torino. Ricci è già una pedina chiave nello schema di Vanoli, un vero jolly capace ogni ruolo della mediana, sempre con ottimi risultati: “Nel Toro si è dimostrato un vero centrocampista completo, in grado di fare anche la mezzala e l'incursore. Soluzioni che permettono al giocatore di abbassarsi per impostare il gioco e sfruttare la sua qualità anche in posizione più avanzata. Il rendimento sul campo è stato sempre di buonissimo livello, ora da parte del centrocampista ci si aspetta un ulteriore passo in avanti. In una squadra che sta accusando l'assenza di Zapata, capitano e punto di riferimento ancor prima che grande centravanti, Ricci può e deve diventare uno dei nuovi leader della squadra. Il primo ad esserne consapevole è proprio il giocatore stesso”