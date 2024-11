Corriere Torino: “Toro, reazione a metà”

"Una lettura sbagliata di Maripan ha spianato la strada a Kean, decidendo di fatto una partita che poi ha regalato poche occasioni - esordisce così Corriere Torino nell'edizione odierna - «Loro non hanno fatto un tiro in porta e nelle scorse settimane avevano segnato 5 gol da una parte e 6 da un’altra - analizza Cairo - Ho visto un Toro che ha dominato la ripresa dopo un primo tempo equilibrato e ci hanno annullato un gol per mezza spalla in fuorigioco»". E in conclusione: "Parole in linea con quelle di Paolo Vanoli, arrabbiato per i troppi regali concessi dai suoi «Ci siamo fatti gol da soli su una palla da sessanta metri. Sono cose che mi fanno arrabbiare, episodi che fanno la differenza. Rispetto a Roma c’è stata una reazione, ma anche in questo caso un’ingenuità ci fa buttare punti importanti".