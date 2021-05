Corriere Torino: “Toro, serve maturità”

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi dedicate al Torino

"Si parte da un concetto chiave: il Parma non è da prendere sottomano. «Di facile in Serie A non c'è nulla - dice Bianchi, ex capitano del Toro con 77 reti in 180 presenze dal 2008 al 2013 -. I giocatori del Parma non verranno a Torino per fare brutte figure; sottovalutarli sarebbe un grave errore. Serve maturità»".