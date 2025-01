Corriere Torino: “Toro, sospiro di sollievo”

Il Torino si avvicina al derby, ma deve valutare almeno due giocatori. Coco e Ricci infatti hanno avuto problemi contro il Parma, ma sembra tutto rientrato. "Sospiro di sollievo in casa Toro: gli esami strumentali hanno escluso lesioni muscolari per Saul Coco e Samuele Ricci. I due giocatori, usciti acciaccati dalla gara di domenica contro il Parma, proveranno quindi a recuperare per l’importante derby di sabato contro la Juventus. Il centrocampista è stato sostituito all’intervallo per un lieve fastidio al retto femorale. Una scelta dettata prevalentemente dalla precauzione, come spiegato da Vanoli dopo la partita".