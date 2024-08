Corriere Torino: “Toro, sulla fascia arriva Pedersen”

L’edizione torinese del Corriere della Sera quest’oggi si concentra sul nuovo acquisto del Torino, Marcus Pedersen, scelto per sostituire Raoul Bellanova passato all'Atalanta. Il laterale destro norvegese, proveniente dal Feyenoord per 4,5 milioni tra prestito e riscatto condizionato da esercitare nel 2025, ha firmato un contratto triennale con opzione per un ulteriore anno. Dopo una stagione al Sassuolo con 30 presenze complessive e 2 assist, Pedersen si contenderà il posto da titolare con Lazaro, che può giocare a destra e sinistra, e Dembelé. A sinistra, Borna Sosa sarà la prima scelta. Domenica contro l’Atalanta, Lazaro e Sosa sono i favoriti sulle fasce, con Vojvoda, Coco e Masina in difesa davanti a Vanja. A centrocampo, sono confermati Ricci, Linetty e Ilic, mentre in attacco Zapata sarà il punto fermo, con un ballottaggio tra Sanabria e Adams per affiancarlo.