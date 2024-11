Corriere Torino: “Toro, svolta necessaria”

Le notizie riguardanti il Toro sui principali quotidiani in edicola

L'edizione odierna del Corriere di Torino tra i vari argomenti trattati ha posto il focus sul periodo negativo dei granata. A seguire le parole del quotidiano: "Molto ruota attorno ad Alieu Njie, 19enne talento svedese, uno dei ragazzi del Filadelfia, l’unico attaccante in rosa in grado di creare superiorità numerica a ridosso dell’area avversaria. Parliamoci chiaro, negli ultimi 20-25 minuti della gara di domenica pomeriggio – quando di fatto è entrato in campo Njie – i granata hanno creato più che nelle precedenti 6-7 partite..."