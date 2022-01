Corriere Torino: “Toro, un bel colpo per Samuele Ricci”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Se da un lato c'è l'arrivo di Pellegri a Torino, nella giornata di oggi mercoledì 26 gennaio, dall'altra c'è un direttore sportivo che continua il suo operato per dare a Juric i giusti rinforzi: a centrocampo, a parte Mandragora, Lukic e Pobega - in prestito secco dal Milan - delle alternative in più sono ben accette, ed ecco perchè Davide Vagnati ha pensato a Samuele Ricci, a cui erano interessate anche squadre come l'Arsenal: "promettente regista nato a Pontedera il 21 agosto 2001 e cresciuto nelle giovanili dell’Empoli, con cui ha raccolto in questo campionato 21 presenze e una rete. Ricci vanta - scrive il Corriere Torino - anche 9 presenze con l’Italia Under 21 e proprio due giorni fa ha ricevuto la prima convocazione del ct Mancini per lo stage della Nazionale in programma da oggi a venerdì". La trattativa con il giocatore sembrerebbe essere un prestito oneroso con obbligo di riscatto, e al momento tutte e tre le parti - Torino, Empoli e lo stesso Ricci - embrerebbero essere favorevoli all'offerta, che verrà definita nella giornata di oggi.