Corriere Torino: “Toro, un passo avanti”

Il Torino pareggia 1-1 in casa contro il Monza: dopo il vantaggio granata firmato da Masina, i biancorossi hanno trovato subito il gol del pareggio con Djuric. "Ora Vanoli dovrà trovare i giusti equilibri per restituire il peso offensivo a una squadra che ha accusato il colpo dopo l’infortunio di Zapata. L’assenza del colombiano si sta facendo sentire e il Toro, in assenza del suo principale centravanti, sembra trovarsi più a suo agio con tre attaccanti in campo. Njie ha dato ancora una volta ottime risposte e si candida per avere ancora più spazio nelle prossime gare" si legge tra le pagine del quotidiano.