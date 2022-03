Corriere Torino: “Toro, un problema di mira: servono i gol da fuori area”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Rolando Mandragora ritornerà a disposizione di Juric per il match con il Bologna. Per il Torino, il recupero del napoletano significa anche riportare in campo uno dei granata che più possono fare male con il tiro da fuori area, una soluzione spesso percorsa dai uomini di Juric, ma poco prolifica, come spiega il Corriere di Torino nell'edizione odierna del quotidiano, che racconta anche come sia necessario migliorare la precisione in zona gol: i granata segnano infatti troppo poco rispetto a quanto producono. Si legge: "Il Torino è al 18o posto in Serie A come percentuale realizzativa, ovvero il rapporto tra tiri totali e gol, che si ferma al 7.1%. Su 464 conclusioni realizzate, solo 33 si sono trasformate in gol, di cui due autoreti. A questo Toro mancano cinismo e buona mira. Pensando al gol di Mandragora, proprio a Bologna lo scorso anno, sembra paradossale un altro dato: il Torino, pur avendo tentato 123 conclusioni dalla distanza, ha segnato appena due reti da fuori area in questo campionato".