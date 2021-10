Corriere Torino: “Toro, va benissimo così”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Il Torino batte il Genoa 3-2 e conquista 3 punti importanti, per la classifica (torna nella parte sinistra) e per il morale. Dopo diverse partite perse nel finale comunque giocate bene, il Torino raccoglie finalmente ciò che semina. Questo il commento del Corriere di Torino "Toro, va benissimo così. Lo dice Juric, lo ripete il presidente Cairo all’uscita dallo stadio («Bene bene…», il suo sintetico commento), lo afferma soprattutto il tabellone dell’Olimpico «Grande Torino» a fine gara: il 3-2 al Genoa è importante dopo un inizio di campionato in cui i risultati non sono stati sempre all’altezza della prestazione. Il popolo granata canta contento e saluta la squadra, vittoriosa dopo quattro partite". Nella ottima prestazione in generale della squadra, una nota lieta è il ritorno in campo di Praet, "Un’arma fondamentale: «Contento per l’assist, per il mio ritorno in campo e soprattutto per la vittoria – spiega Dennis -. Da fuori, fermo per infortunio, ho visto un Toro propositivo e coraggioso che meritava qualche punto in più». Ma il campionato è lungo e, forse, il meglio deve ancora venire".