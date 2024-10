Corriere Torino: “Toro, via al ciclo di ferro”

L'edizione odierna del Corriere pone il focus sui dieci giorni di fuoco che attendono i granata: dalla trasferta di Roma, passando per la sfida casalinga contro la Fiorentina e concludendo con il derby della mole, nella tana della Juventus, in programma sabato 9 novembre. Partite contro avversarie di alto livello, che richiederanno una prestazione superiore rispetto a quella mostrata contro il Como finita 1-0 per i granata: “I numeri del match fanno capire che il pareggio non sarebbe stato un risultato ingiusto. Milinkovic-Savic si è dimostrato decisivo con le sue 6 parate, mentre Emil Audero ne ha effettuata solo una (sul colpo di testa di Lazaro). Le occasioni da gol create dai padroni di casa sono state 7, ben 12 invece quelle degli ospiti”.