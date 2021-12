Corriere Torino: “Un Toro a metà”

Le principali notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni

"Volevo un passo avanti, abbiamo fatto meno bene del solito" ha dichiarato Ivan Juric al termine della partita del suo Torino con il Cagliari. I granata infatti hanno pareggiato 1-1 ieri sera nel posticipo della sedicesima giornata di Serie A. In terra sarda i granata hanno ritrovato il gol in trasferta più di due mesi dopo la rete di Brekalo a Venezia, sfruttando l’autorete di Carboni nel primo tempo, ma come contro i veneti non sono riusciti a conservare il vantaggio, facendosi raggiungere dalla rovesciata di Joao Pedro che ha pareggiato i conti. "La strada è lunga. Avremmo voluto dare sostanza facendo dimenticare i 140 gol presi negli ultimi due anni - ha detto Juric nel postpartita -. Ci sono stati miglioramenti e ho visto grandi passi in avanti in diverse partite. Per le caratteristiche dei nostri calciatori, però, non giocheremo mai benissimo. Perché in mezzo abbiamo ragazzi di gamba, di inserimento, di lotta, un po’ meno bravi nel far viaggiare la palla. E qui si è vista la fatica nel costruire."