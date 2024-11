Corriere Torino: “Un Toro poco Olimpico”

"Il Toro torna da Roma senza punti ma con una certezza: bisogna cambiare qualcosa. L’atteggiamento prima di tutto. Paolo Vanoli non vuol più vedere un Toro così dimesso - esordisce così Corriere Torino nell'edizione odierna - All’Olimpico il tecnico le prova tutte per cercare un guizzo, mentale prima che tattico, che porti il suo Toro a costruire qualcosa di speciale". E in conclusione: "Il match non decolla, ma il Toro pure. Non ha ancora metabolizzato l’infortunio di Zapata il gruppo granata, che a Roma avrebbe potuto portare a casa un punto ma ha sprecato un tempo".