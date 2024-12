Corriere Torino: “Vanoli abbassa l’elmetto: «Punti pesanti in palio»”

Nell'edizione odierna del Corriere viene riportata la conferenza stampa di Vanoli alla vigilia di Genoa-Torino. Oggi, 7 dicembre, la squadra granata affronterà allo Stadio Ferraris la formazione di Vieira in una partita che rappresenta un’importante occasione per tornare alla vittoria dopo 5 partite a digiuno. Vanoli è consapevole dell’importanza della sfida: “È la classifica a dirlo, ci giochiamo punti pesanti in un campo complicato. Non firmerei per un pareggio, anche se le cose stanno andando male. Nella mia vita sono sempre sceso in campo per vincere, poi però all'interno di una partita bisogna anche saper non perdere”.