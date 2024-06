Corriere Torino: “Vanoli, brivido Superga”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

"Il primo viaggio di Paolo Vanoli nel mondo granata non poteva non comprendere anche una tappa a Superga - scrive il Corriere Torino nell'edizione odierna ripercorrendo la visita del nuovo tecnico granata ai luoghi della storia granata - Appena sceso dall’auto Vanoli ha subito scattato le prime foto con il suo smartphone personale alla Basilica e al piazzale, a dimostrazione di quanto fosse emozionato. È stata la sua prima volta a Superga, qualcosa che non si scorda mai, anche e soprattutto quando la visita è immersa nel silenzio". Conclude il quotidiano: "Nei prossimi giorni lo staff tecnico potrebbe prendersi un piccolo periodo di vacanza. Poi, il raduno, lunedì 8 luglio, quando si inizierà a fare sul serio".