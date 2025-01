Corriere Torino: “Vanoli chiede alla sua squadra di mettere carattere”

L'edizione torinese del Corriere della Sera analizza le parole del tecnico del Toro, Paolo Vanoli, pronunciate nella conferenza stampa della vigilia del match contro la Fiorentina. L'allenatore granata chiede ai suoi giocatori di mostrare tutto il carattere di cui dispongono perché nell'ultimo mese sotto questo punto di vista la squadra è cresciuta molto nell'ultimo mese e si sta avvicinando agli standard che chiede il tecnico. Ora serve continuità secondo mister Vanoli, che oggi a Firenze non sarà presente in panchina in quanto squalificato dopo l'espulsione presa nel derby contro la Juventus. Al suo posto in panchina ci sarà il vice Godinho e l'ex allenatore del Venezia dovrà limitarsi a seguire la squadra dalle tribune dello stadio Franchi.