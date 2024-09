Corriere Torino: “Vanoli è il tecnico del mese”

"Tre partite, sette punti e il premio come coach del mese di agosto della Lega Serie A. Non male il primo impatto con il massimo campionato di Paolo Vanoli.E se l’auspicio è (ovvio) quello di proseguire la positiva tendenza intrapresa, c’è spazio per riflettere sugli ingredienti di un avvio confortante e incoraggiante - esordisce così Corriere Torino nell'edizione odierna -«Il Torino è storia. Ho detto sì per l’emozione e l’orgoglio di poter vestire e guidare questo grande club che ha un passato importantissimo» ha spiegato il tecnico granata ai microfoni del canale YouTube di Lega Serie A”. E in conclusione: "L’inizio di campionato ha destato grande entusiasmo, ma Vanoli tiene i piedi per terra e non fissa obiettivi: «Per ora dobbiamo diventare una squadra con un’identità precisa. Poi capiremo dove si potrà arrivare»".