Corriere Torino: “Vanoli ha un nuovo leader in difesa, Maripan cambia il Toro”

L'edizione torinese del Corriere della Sera oggi propone un approfondimento su Guillermo Maripan, difensore del Toro che nelle ultime partite è cresciuto parecchio tanto da ricevere i complimenti del suo allenatore Paolo Vanoli per i miglioramenti. A Udine il tecnico granata ha scelto di cambiare il "vestito" della sua squadra passando dal 3-5-2 al 4-2-3-1, questo cambio di assetto tattico era già stato provato da alcune settimane in allenamento e Vanoli attendeva soltanto la crescita proprio di Maripan. I miglioramenti di condizione del difensore cileno hanno permesso all'allenatore di poter mettere in pratica questa difesa a 4 che in molti aspettavano da tempo. È dunque merito anche dei miglioramenti di Maripan se ora il Toro potrà cercare maggiori fortune con il nuovo modulo. L'ex Monaco ha fornito una belle prova anche contro il Parma dominando nel gioco aereo e senza commettere nemmeno un fallo.