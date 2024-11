Corriere Torino: “Vanoli invoca il Toro del 1983”

Il Torino scenderà in campo alle ore 20.45 all'Allianz Stadium di Torino per affrontare i rivali cittadini della Juventus. La squadra di Vanoli non sta passando un momento brillante, ma il tecnico granata ci crede e invoca il Toro del 1983 per alimentare lo spirito della squadra granata. "«In settimana ho rivisto su YouTube il video del derby vinto in rimonta dal Toro, da 2-0 a 2-3, negli anni Ottanta – racconta -. Ho apprezzato come i granata in quell’occasione, pur trovandosi in difficoltà, hanno saputo reagire fino a compiere una strepitosa rimonta. Vorrei che partite del genere fossero di esempio». Vanoli rievoca uno dei derby rimasti nel cuore e nella storia dei tifosi e non nega allo stesso tempo di aver vissuto una settimana particolare."