Corriere Torino: “Vanoli: «Nuove strategie in avanti senza Duvan»”

L'edizione odierna del Corriere di Torino tra i vari argomenti trattati ha posto il focus sulle parole di Vanoli pronunciate in occasione della consegna del pallone granata a Zapata . A seguire le parole del quotidiano:"Il Castello di Moncalieri si è tinto di granata per una sera grazie all’evento organizzato dall’Associazione ex Calciatori Granata, che per il secondo anno ha consegnato i trofei «Pallone Granata» e «Premio Cozzolino». I premiati rispondono ai nomi di Duvan Zapata e Aaron Ciammaglichella, rispettivamente individuati co- me miglior giocatore e miglior giovane emergente della stagione 2023/2024. Il bomber colombiano, suo malgrado, non ha potuto ricevere il premio".