Corriere Torino: “Vanoli porta con sé uno staff internazionale e giovane”

Vanoli è stato ufficializzato come nuovo tecnico del Torino. L'ex giocatore del Parma ha fatto un gran lavoro con il Venezia, ottenendo la promozione in massima serie. La sua avventura a Torino è iniziata e con lui ci sarà uno staff giovane, ma soprattutto con tratti internazionali. "Facce nuove al Filadelfia. Sono al momento 6 i collaboratori che Paolo Vanoli ha portato dal Venezia al Torino. Si tratta di un gruppo di lavoro piuttosto giovane che porterà sicuramente idee e freschezza. Gli uomini di Vanoli in questi giorni hanno seguito il mister come un’ombra nel primo impatto con la realtà granata: lunedì hanno iniziato a prendere possesso del Filadelfia, martedì tutti in blocco a Superga per respirare il senso di appartenenza".