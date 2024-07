Corriere Torino: “Vanoli studia la rosa del suo Toro, c’è abbondanza a metà campo”

L'edizione torinese del Corriere della Sera propone oggi un approfondimento sulla rosa del Toro che è oggetto di studio in questi giorni da parte del nuovo allenatore, Paolo Vanoli. Sarà un nuovo corso per il Torino che dopo un triennio targato Ivan Juric deve ripartire per riuscire a far bene senza però perdere gli anni di crescita vissuti con il tecnico croato. Nel corso dei mesi di luglio ed agosto la società sarà chiamata a rinforzare la rosa e anche a vendere quei giocatori non più parte del progetto tecnico. Un primo obiettivo sarà quello di trovare un omologo di Bellanova per la fascia sinistra e rinforzare anche la difesa orfana di Rodriguez e Djidji. A centrocampo poi c'è grande abbondanza con Ricci, Ilic, Vlasic, Gineitis, Linetty, il jolly Tameze e il rientrante dal prestito Ilkhan. Da valutare quindi chi resterà e chi no come pure nel reparto offensivo dove sono presenti Zapata, Pellegri e Sanabria oltre ad un nuovo acquisto che potrebbe essere fatto.