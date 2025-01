Corriere Torino: “Ventura: «Con il Var avrei portato a casa altri tre-quattro derby»”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

"Gara subito in salita, sbloccata da una punizione di Pirlo. Poi il pareggio di Darmian e il gol vittoria di Quagliarella sotto la Maratona - esordisce così Corriere Torino nell'edizione odierna - È il 26 aprile 2015 e il Toro, che sta vivendo un girone di ritorno da urlo, vince 2-1 il derby. In panchina c’è Gian Piero Ventura, l’ultimo tecnico ad aver firmato un successo contro la Juve". E in conclusione: "«Ho fatto undici derby senza Var, vivendo situazioni veramente grottesche. Mi sento dire che sono l’ultimo ad aver vinto un derby, sarebbe stato bello essere quello che ne ha vinti quattro o cinque. E con il Var ne avremmo portati a casa almeno altri tre o quattro»".