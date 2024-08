Corriere Torino: “Vlasic spinge in vista del Cosenza”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

"Paolo Vanoli vive l’avvicinamento alla sua prima panchina al Torino contro il Cosenza con la speranza di ricevere qualche novità di mercato e con la consapevolezza che la sua squadra ha mostrato segnali di crescita" scrive il Corriere Torino nell' edizione odierna. Prosegue il quotidiano: "Sul fronte infermeria, l’attenzione è rivolta in primis a Gineitis e Vlasic, due potenziali titolari della linea mediana che di fatto non hanno potuto svolgere la pre-season con la squadra a causa rispettivamente di un infortunio al ginocchio e di un guaio muscolare". E in conclusione: "Il croato punta alla convocazione".