Gazzetta dello Sport: “Adams sempre di più”

L'edizione odierna de La gazzetta dello Sport tra i vari argomenti trattati ha posto il focus su Adams . A seguire le parole del quotidiano: "Ora tocca a lui. Ché Adams diventa il punto di riferimento dell’attacco granata, il giocatore che deve sostituire al meglio Duvan Zapata operato ieri a Lione. L’infortunio del colombiano ha tolto alla squadra il miglior marcatore della scorsa stagione. Ma l’impatto che ha avuto Adams è stato notevole, rapido, per certi versi sorprendente: quattro gol e due assist in 9 partite fra campionato e coppa Italia. Arrivava dalla seconda serie inglese, aveva conquistato la promozione in Premier League con il Southampton, poi ha scelto l’Italia..."