Gazzetta dello Sport: “Buongiorno e Izzo: l’idea per sostituire Rodriguez”

L'ultimo stop dedicato alle qualificazioni ai Mondiali non manda buone notizie all'infermeria del Torino: Ricardo Rodriguez - insieme ad altri giocatori partiti per le nazionali tra cui Brekalo, Lukic e Milinkovic-Savic - rientrerà in città, ma da infortunato. Oltre al difensore granata, anche Cristian Ansaldi è da tutelare: l'argentino rientrerà - insieme a Mandragora - a breve da un infortunio subito contro il Genoa. Le opzioni che il tecnico granata Ivan Juric ha in difesa si basano tutte su Buongiorno e Izzo: "L’ultima idea - come riporta la Gazzetta dello Sport - spinge Alessandro Buongiorno sulla fascia e Armando Izzo come centrale di centrosinistra nella tradizionale linea difensiva a tre", opzione che - se a buon fine - varrà anche per gennaio quando Aina partirà per la Coppa d'Africa. A vantaggio di Juric, però, c'è la quantità di giocatori in rosa, i quali da inizio stagione hanno tutti trovato un po' di spazio sul campo. Da mercoledì, quindi - dopo i due giorni di riposo concessi dal tecnico - riprenderanno gli allenamenti al Filadelfia, in cui si proveranno tutti gli schemi da poter utilizzare contro l'Udinese - lunedì 22 novembre. "Se Buongiorno può essere la gamba fresca, Izzo è la garanzia di solidità di sempre in attesa di un’occasione".