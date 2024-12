Gazzetta dello Sport: “Yann con Sanabria: un attacco sprint. Al Toro servono gol”

“Serve una scintilla. Dopo la sconfitta col Bologna, il Torino si prepara alla trasferta a Udine di domenica (ore 12.30) con l’obiettivo di trovare nuove vie per segnare - esordisce così la Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna - I cinque gol fatti negli ultimi dieci turni sono più di un campanello d’allarme, e se si considera che nelle prime sette giornate le reti erano state 12, si capisce come la difficoltà coincida con l’infortunio di Duvan Zapata". E in conclusione: "Il pieno recupero di Karamoh può essere un passaggio strategico per il futuro del Torino. Arrivato nel 2022, nella prima stagione aveva convinto segnando 5 gol. Nel 2023-24 aveva avuto meno spazio e a fine gennaio era stato mandato in prestito al Montpellier, in Ligue 1. La scorsa estate il ritorno a Torino”.