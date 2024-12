Gazzetta dello Sport: “Corsa e idee, Vanoli si affida al leader Ricci”

"Tra il Napoli capolista e il Torino ci sono 14 punti di differenza, ambizioni e traguardi erano diversi già a inizio stagione e il campionato sta confermando le intenzioni. «Sarà una partita difficile, ma non impossibile», ha detto Paolo Vanoli ieri - esordisce così la Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna - Mettere in difficoltà la prima in classifica e cercare di rubarle punti è una prospettiva attraente, soprattutto se sulla panchina avversaria il tecnico vedrà quello che è stato il suo superiore per quasi quattro anni ". E in conclusione: "Se va Gineitis, libera Anguissa, e sarà fondamentale lo scivolamento di Ricci. Il nazionale è il granata in testa alla lista dei “corridori”, con 11,242 km in media a gara. Sarà lui a dover girare il più possibile nella gabbia torinista di centrocampo, lo attende una giornata da leader, tattico ed emozionale".