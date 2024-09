Gazzetta dello Sport: “Duvan si scalda, che numeri con il Lecce”

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport pone il focus su Duvan Zapata, che ha un appuntamento fisso con il Lecce: ogni volta che incrocia i salentini, le probabilità che segni o partecipi a una rete aumentano. In Serie A, Zapata è il "castigatore" del Lecce, con una media di un coinvolgimento in rete ogni 50 minuti contro di loro. Il bilancio è di sei gol e un assist in 348 minuti. Tra le squadre affrontate più di due volte, il Lecce è quella con cui ha il miglior rapporto tra minuti giocati e partecipazioni ai gol. L’ultima rete contro i giallorossi risale al 16 febbraio scorso, quando, con la maglia granata allo Stadio Olimpico Grande Torino, nei minuti finali siglò il 2-0 definitivo. In questo inizio di stagione, in versione capitano, Zapata ha già segnato contro il Milan e in Coppa Italia contro il Cosenza. Durante la sosta ha lavorato intensamente al Filadelfia per recuperare energie, e oggi è pronto a guidare il Torino come leader dentro e fuori dal campo.