Gazzetta dello Sport: “Izzo non demorde, e Juric lo premia”

"Armando Izzo a Marassi - scrive la Gazzetta dello Sport - ha disputato la sua prima partita intera della stagione. Ed è come se avesse ricevuto da Juric, che lo ha tenuto in panchina diciannove volte, un premio alla tenacia, all’orgoglio, alla resilienza, qualità che ne hanno caratterizzato in passato la vita da scugnizzo di Scampia e che tanto bene illustrano adesso lo spirito granata": per il difensore granata, questa stagione, seppur positiva per la squadra, non gli ha riservato molto spazio. Qualche minuto a inizio campionato, poi un infortunio che ha liberato la strada per la conferma di Djidji: il 5 granata ha sempre dimostrato il suo attaccamento alla maglia (per restare in granata ha rifiutato anche delle offerte), e la perseveranza con la quale affronta gli allenamenti ne è un punto a favore. Se anche la sua assenza in campo derivasse da un non buon rapporto con Ivan Juric, il croato ha sempre anteposto l'interesse della squadra al personale: entrato a partita in corso con l'Inter, titolare contro il Genoa, e adesso cercherà di prendersi anche la Salernitana, che varrebbe la sua 100^ presenza con la maglia del Toro.