Gazzetta dello Sport: “Juric attende con ansia il ritiro”

Manca poco più di una settimana al ritrovo ufficiale del Torino per la stagione 2020/2021. Manca sempre meno per l'inizio ufficiale dell'era Juric, che - come racconta la Gazzetta dello Sport, attende con ansia di poter iniziare: "Si racconta che Ivan non stia più nella pelle. Che l’emozione di un mese fa abbia ceduto il passo alla determinazione, alla voglia di mettersi in tuta e scendere in campo. Che nella sua Spalato non passi mattinata o serata senza che il pensiero e le riflessioni volino sul Toro che verrà. Quattro giorni all’inizio della nuova stagione, poco più di una settimana alla partenza di una ricostruzione sulla quale soffia il vento della rinascita. Il conto alla rovescia del Toro di Ivan Juric è iniziato, i motori si scaldano, ma in fin dei conti è un countdown più simbolico perché al Toro in pochi hanno finora davvero completamente staccato. Il tecnico, ad esempio, il telefonino non l’ha mai spento".