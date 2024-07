Gazzetta dello Sport: “Linetty la bandiera”

Il Torino si appresta a partire per il ritiro di Pinzolo, ma anche a trovare un nuovo capitano visto l'addio di Alessandro Buongiorno in direzione Napoli. Fascia che potrebbe anche essere indossata da Karol Linetty. "Il Toro ha potuto verificare la generosità del soldatino polacco e ammirarne la grande disponibilità ad anteporre le esigenze di squadra a quelle personali, a cominciare dal campionato 2020- 21, il primo disputato in Piemonte da Karol. Insomma, il classico combattente su cui puoi sempre fare affidamento se c’è da correre e sacrificarsi".