Gazzetta dello Sport: “Occasione Ilkhan”

L'edizione odierna del quotidiano si focalizza sul giovane turco, che a breve per il ritiro si aggregherà ai granata. "Non ci saranno cose turche all’orizzonte. Perché quella zona del campo l’ha già assaggiata nella sua giovane carriera, tra il prima e dopo la conoscenza del pianeta torinista. Il manuale del moderno trequartista, insomma, è già presente nella cartella del talentino turco Emirhan Ilkhan. Ma stavolta, al Toro, per lui potrà essere tutto diverso. Sotto la conduzione tecnica di Paolo Vanoli può iniziare davvero un’altra storia. E l’assist gli è stato servito dal destino negli ultimi giorni: l’infortunio di Nikola Vlasic all’Europeo tratteggia per Ilkhan uno scenario del tutto nuovo".