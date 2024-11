Gazzetta dello Sport: “Per Samuele e Ivan una missione da Toro”

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport tra i vari argomenti trattati ha posto il focus sul periodo negativo del Torino e sulla necessità di trovare il modo per riprendere la strada giusta . A seguire le parole del quotidiano: "Il momento è delicato, serve il contributo di tutti e chiunque al Torino deve dare qualcosa in più. Così anche chi è acciaccato è chiamato a stringere i denti per esserci in vista della partita contro il Monza di domenica (ore 15) all’Olimpico. È il caso di Ivan Ilic e Samuele Ricci, che erano stati convocati rispettivamente dai commissari tecnici Dragan Stojkovic e Luciano Spalletti per gli impegni di Serbia e Italia in Nations League, ma che hanno dovuto rinunciare per acciacchi vari..."