Gazzetta dello Sport: “Ricci al centro del Toro”

"Se non è un colpo di fulmine, poco ci manca. Si sono piaciuti, capiti da subito - si legge - . Tra Samuele Ricci e Paolo Vanoli è bastata meno di una settimana per far nascere il feeling. Al tecnico il Ricci calciatore già piaceva, in questi giorni ha apprezzato anche il Samuele uomo. Dall’altra parte, Ricci è rimasto favorevolmente colpito dalla personalità, dalla chiarezza e dai metodi del nuovo allenatore. Di dubbi vene erano già pochissimi ma, dopo il primo assaggio della preparazione estiva al Filadelfia, si può cominciare a individuare una certezza: Samuele Ricci sarà il centro di gravità del nuovo corso del Toro griffato Vanoli".