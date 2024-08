Gazzetta dello Sport: “Rivoluzione Toro, la svolta di Vanoli”

La Gazzetta dello Sport analizza nel dettaglio la svolta di Vanoli e il nuovo Torino nell'edizione odierna. "Vanoli ha lavorato con Conte ma tatticamente è molto elastico: ha portato in A il Venezia con il 4-3-3, arrivato al Torino ha scelto un 3-5-2 che in fase offensiva diventa 3-2-5 con l’avanzamento degli esterni Bellanova e Lazaro e della mezzala Ilic". Rispetto al metodo Juric alcune novità sono evidenti: "Intanto non si sono viste marcature a uomo. Vanoli sta allenando il Toro a una marcatura più collettiva, organizzata per reparti, con raddoppi quando serve. Meno frenesia, meno aggressione selvaggia". E infine: "differenza notevole è la coppia di attaccanti schierata da Vanoli: Sanabria e Zapata sono spesso molto vicini. Così li vuole Vanoli".