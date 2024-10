Gazzetta dello Sport: “Stop Toro”

Il Cagliari in questa stagione non aveva mai vinto in casa, prima di incontrare il Torino. I granata sono stati sconfitti per 3-2: "i Tante assenze per Vanoli, vero, e il tecnico sapeva che sarebbe stata una trasferta in emergenza. Ma quando la partita si è riaccesa, con il 2-2 alla mezzora della ripresa, il Cagliari, che sembrava floscio dopo il sorpasso di Linetty (botta spettacolare), ha messo in campo gente convoglia, carattere e determinazione di arrivare in qualsiasi modo, anche sgraziato, sul pallone" si legge sul quotidiano.