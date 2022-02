Gazzetta dello Sport: “Toro, devi ritrovare la strada giusta”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

"Prima ancora della sconfitta - scrive la Gazzetta dello Sport - è l’aver visto il suo Toro nel secondo tempo via via scomparire dalla scena che lo ha sorpreso": per Ivan Juric la gara contro il Cagliari ha destato più incertezze e dubbi che sicurezze. Dopo il gol di Deiola, il Toro non è più riuscito a ritrovare sè stesso o un minimo di personalità: "Per la prima volta davanti al proprio pubblico, i granata si sono spenti nella seconda parte della partita, invertendo quel trend che li aveva visti sempre concludere allo stadio Olimpico in un crescendo di furore e d’intensità". Un crollo della concentrazione, fisica e mentale, e le varie distrazioni ed errori - soprattutto sulle rimesse laterali dalla sfida contro il Sassuolo - nel corso della partita hanno contribuito al risultato finale, negativo. "Nei pensieri di Juric si fa spazio l’idea che la frenata possa essere nata prima di tutto nella testa del Toro", per questo motivo il tecnico granata lavorerà di nuovo su tutti gli aspetti della squadra: nessun giorno di riposo, e tutti al Filadelfia per cercare di ritrovarsi.