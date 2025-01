Gazzetta dello Sport: “Toro, grinta da rimonta”

"Rimonta, marchio di fabbrica granata. Ribaltare le partite fino a variarne il destino è una di quelle caratteristiche che costituiscono l’essenza granata, la definiscono, rimpolpano l’orgoglio di tifare per il Torino - esordisce così la Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna - Questione di attitudine, di motivazioni, di spirito con cui si affrontano le avversità, di capacità di non darsi mai per vinti". E in conclusione: "Per questo motivo, le tre rimonte firmate nelle ultime quattro partite di campionato sono un segnale importante di come il gruppo di Paolo Vanoli abbia affrontato l’ultimo mese e di ciò che stia cercando di diventare. Anche se l’aver ripreso nell’ordine l’Udinese, la Juventus e la Fiorentina ha fruttato tre pareggi e non tre vittorie".