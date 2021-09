Gazzetta dello Sport: “Toro, i tifosi credono in te. E Juric anche”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Dopo due anni dall'ultimo 4-0, con la Salernitana è l'inizio di un nuovo Toro: i tifosi lo sostengono, hanno ripreso un po' di fiducia nella squadra e nella società, e sul campo i giocatori di Ivan Juric l'hanno dimostrato, tenendo testa ad una Salernitana che fino a metà del secondo tempo (con anche un palo nel primo tempo) riusciva ad essere fastidiosa, fino al gol di Bremer che, dopo l'1-o di Sanabria, ha dato il via poi al 4-0 finale. "Ieri - scrive la Gazzetta - si è giocato a calcio, direbbero gli addetti ai lavori". Ci sono stati, ovviamente, errori che hanno caratterizzato questa partita come le due precedenti, ma c'è tempo e si può ancora migliorare, come sottolineato dal tecnico granata, che si definisce, sì, soddisfatto, ma in attesa di risultati migliori. "Ieri la gente del Toro - scrive la Gazzetta - ha compreso come la qualità di questa rosa possa permettere al tecnico una gestione serena e producente". Con l'assenza di Belotti per le prossime giornate, Juric si è affidato a Linetty e Pjaca sulla trequarti, e il paraguaiano Sanabria ha dato prova di potergli affidare l'attacco: "Nella domenica in cui il Toro non ha avuto Belotti nella sua batteria di fuoco, infortunato, ha ritrovato il paraguaiano in una condizione brillante", grazie all'entusiasmo del gol in nazionale, e della nascita della seconda figlia Mia.