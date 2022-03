Gazzetta dello Sport: “Toro ko, delusione Juric: ‘Secondo tempo proprio brutto'”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Il Torino esce sconfitto 1-0 dallo stadio Luigi Ferraris con il Genoa di Blessin rimasto in dieci dal 25' del primo tempo. "Un Torino dal cuore tenero e dalle idee annebbiate non riesce a riequilibrare il match. Troppi errori in impostazione dei granata, poche le occasioni, quasi mai pulite" scrive il quotidiano. "Dopo un primo tempo tutto sommato lucido – spiega Ivan Juric al termine della partita -, abbiamo giocato il secondo tempo più brutto della nostra stagione come idee, tecnica ed esecuzione. Non riesco a trovare una spiegazione. La partita era stata anche approcciata bene, ma il nostro secondo tempo è stato proprio brutto. Abbiamo fatto troppo male, diciamo che non mi è piaciuto proprio nulla" ha poi concluso.