Gazzetta dello Sport: “Toro-Lazio ad alta quota”

Il Toro alla prova Lazio: oggi alle 12.30 i granata ospiteranno tra le mura amiche i biancocelesti di Baroni. Nel Torino si sono sbloccati Zapata, Sanabria e Adams che stanno facendo molto bene in fase realizzativa: "Quattro gol in cinque giorni sono stati una goduria, ma ora c’è la Lazio e sarà tutta un’altra storia. Da scrivere, giocare e raccontare. Intanto, lassù, in altissima quota, l’aria si è fatta dolcissima, merito degli attaccanti entrati in un autentico stato di grazia. Al festival del gol della recentissima storia granata hanno partecipato tutti gli adepti di Vanoli: Duvan Zapata è volato a Verona più in alto di tutti, Tonny Sanabria ha scelto il Bentegodi per sbloccarsi. Ché Adams ha addirittura esagerato" si legge tra le pagine del quotidiano.