Gazzetta dello Sport: “Toro, stop ai regali Vanoli è al lavoro per rialzare il muro”

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport tra i vari argomenti trattati ha posto il focus sulla fase difensiva dei granata. "Agli allenatori piace ricordare che il segreto di un buon equilibrio sta nel saper difendere da squadra. Tutto vero, per carità. Però, il film della recente storia granata racconta che – oltre a una squadra un po’ troppo sbilanciata nella sua vocazione offensiva – sono stati elargiti tanti regali individuali dai difensori. A Verona Masina consegna su un piatto d’argento il secondo gol all’Hellas, in Coppa le distrazioni in marcatura so- no prima di Walukiewicz e poi di Dembele, con la Lazio un festival degli errori tra Vojvoda e Maripan".