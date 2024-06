Gazzetta dello Sport: “Toro, ultima chiamata per Radonjic, Seck e Karamoh”

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport tra i vari temi affrontati si è focalizzata sul rientro dei granata mandati in prestito e non riscattati. A seguire le parole del quotidiano: "Partiti a gennaio sono rientrati alla base ma devono conquistarsi un posto in ritiro" si continua a leggere sull'edizione odierna del quotidiano sportivo. I tre giocatori non hanno convinto i rispettivi club, che hanno deciso di non esercitare l'opzione di riscatto. Ora in questo nuovo Toro avranno la possibilità di giocarsi le proprie carte per un posto in squadra.