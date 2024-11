Gazzetta dello Sport: “Tutto su Sanabria”

L'edizione odierna de la Gazzetta dello Sport tra le varie notizie trattate ha posto il focus sulla situazione del Torino in attacco, visto l'acciacco di Adams Sanabria in vista del derby dovrà prendersi l'attacco. A seguire le parole del quotidiano: "In questa stagione, oltre a Cagliari, Sanabria ha segnato contro il Verona (dove sbagliò anche un rigore che si era procurato), e adesso vorrebbe fare il tris in trasferta (sabato sera sarà la Juve a giocare in casa). Senza Zapata che gli apre gli spazi, è un altro Tonny che deve necessariamente far valere la sua fisicità, la tecnica e mostrare le doti aeree che non gli mancano, come fatto vedere sia a Cagliari (su assist di Lazaro) sia con la maglia del Paraguay quando c’è stata la sosta di ottobre".