Gazzetta dello Sport: “Verdi, ci pensano Genoa e Sassuolo. Rincon piace alla Samp”

Il mercato di gennaio si sta avvicinando e il Torino sta già pensando a come rinforzare la rosa, ma anche a come gestire gli esuberi, in particolare in mediana e sula trequarti. In tal senso i nomi più papabili per lasciare Torino a breve sono Rincon, Baselli e Verdi. Su quest'ultimo, secondo la Gazzetta dello Sport, avrebbe messo gli occhi il Genoa di Shevchenko, mentre sul venezuelano la Sampdoria. Per quel che riguarda Baselli, si va verso la risoluzione del contratto. Queste le parole della rosea a tal proposito: "Un primo pensiero il Genoa l'ha fatto proprio per il Simone Verdi. Siamo ai primi sondaggi, utili soprattutto per capire il livello di gradimento del calciatore per la destinazione. Per Verdi potrebbe nascere, però, anche una seconda opportunità, sulla via Emilia, al Sassuolo. C'è interesse, come, ad esempio, quello della Sampdoria per Tomàs Rincon: già in estate i blucerchiati ci avevano provato per il Generàl, ora le possibilità di un trasferimento a gennaio cominciano a crescere. Futuro poi da definire per Daniele Baselli: non è da escludere una risoluzione consensuale a gennaio". Tra gli altri, Kone va verso il rinnovo fino al 2025.