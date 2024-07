Gazzetta dello Sport: “Voglia di Toro. Vlasic è infortunato, ma resta al Fila”

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla grande voglia di brillare di Nikola Vlasic. Il giocatore si sta distinguendo per il proprio spirito. "Una ventina di giorni dopo la delusione europea, rieccolo davanti al cancello d’ingresso del Filadelfia. È la mattina dell’otto luglio, primo giorno di lavoro del nuovo Toro. Intorno alle ore 8 Nikola scende da un taxi indossando un completo grigio, rassicura i cronisti presenti con un paio di «sto bene, sto bene» di circostanza e benauguranti, e si presenta poco dopo nell’ufficio di Vanoli. Scelta sua: ha voluto esserci. In questo periodo, naturalmente non può partecipare agli allenamenti, poiché è bloccato in infermeria dall’infortunio".