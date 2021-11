Il Corriere di Torino: “4 punti fuori casa. Juric pronto a invertire la rotta”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

"Tre vittorie in casa, tre sconfitte in trasferta: il campionato del Torino nell’ultimo mese ha vissuto sulle montagne russe e il buon proposito per il nuovo viaggio, quello che porta i granata all’Olimpico di Roma, è dare continuità ai risultati", si legge sull'edizione odierna del quotidiano. Non si tratta di portare a casa tre punti facili: la formazione di Mourinho è comunque una delle squadre col più alto livello in Serie A e arriva da due vittorie (contro il Genoa in campionato e lo Zorya in Conference League). "La formazione dovrebbe ricalcare quella vista contro l’Udinese: Vanja in porta, con Djidji, Bremer e Buongiorno davanti a lui. A centrocampo Lukic e Pobega, che in questo periodo saranno chiamati agli straordinari. Non sono partiti per Roma nemmeno Rodriguez, Verdi e Ansaldi: così, sulle fasce Singo, Vojvoda e Aina si contendono due maglie. Infine Praet dovrebbe accompagnare il Gallo, insieme a Brekalo".