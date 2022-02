Il Corriere di Torino: “Lukic e Bremer sono i giocatori più utilizzati da Juric”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Sasa Lukic e Gleison Bremer sono i protagonisti sull'edizione odierna del Corriere di Torino: "Walter Mazzarri li ha lanciati, con Ivan Juric hanno raggiunto l’apice della maturazione. Gleison Bremer e Sasa Lukic sono i volti del Torino 2021-2022, per continuità, qualità e per quantità delle loro prestazioni. Sono loro i giocatori di movimento più utilizzati da Juric2159 i minuti in campo per il centrocampista serbo, 2137 per il difensore brasiliano. Lukic è cresciuto gradualmente fino ad arrivare a rendere al massimo nella gestione di Juric. E le idee del tecnico croato, che punta tanto sui duelli individuali, si sono sposate a meraviglia anche con le doti di Gleison".