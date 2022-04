Il Corriere di Torino: “Ricci torna a Empoli per la prima volta da avversario”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

"Il ritorno nella zona di comfort sarà un giorno indimenticabile in ogni caso. Samuele Ricci, domani in Empoli-Torino, varcherà per la prima volta le porte dello stadio Castellani da avversario - si legge sull'edizione odierna del quotidiano - . Per il giocatore granata, l’Empoli rappresenta la casa madre, il club che lo ha preso da bambino e lo ha fatto diventare uomo. Sono tante le date rimaste scolpite nella memoria di Samuele: dal 21 settembre 2019, giorno dell’esordio in prima squadra, al 18 gennaio 2021, giorno del primo gol tra i professionisti, terminando con il 21 agosto 2021, data dell’esordio in Serie A. Pietre miliari di un percorso che ha visto Samuele diventare uno tra i centrocampisti italiani di maggior prospettiva, tanto da raggiungere – dopo l’azzurro dell’Under 21 –la convocazione anche per uno stage della Nazionale maggiore a fine gennaio".